Foto: Arquivo JC

Intervenção da concessionária na Avenida 3 altera o tráfego e tem previsão de término para as 17h, mas pode se estender

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza nesta quarta-feira, dia 05 de agosto, um reparo em ramal de esgoto na Avenida 3, altura do número 532, na região central da cidade.

O serviço teve início às 13h e a previsão é que seja concluído até as 17h, embora o prazo possa ser estendido conforme a complexidade da intervenção.

Durante o período de trabalho, o trecho da Avenida 3, localizado entre as Ruas 7 e 6, estará interditado. Esta medida visa assegurar a segurança de pedestres, motoristas e dos funcionários envolvidos na execução do serviço.

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Rotas alternativas para motoristas

Os motoristas que trafegam pela região encontrarão um desvio. Deverão virar à esquerda na Rua 7, depois à direita na Avenida 4, novamente à direita na Rua 6, e então à esquerda para retomar o trajeto original.

O local da manutenção contará com placas de sinalização para orientar o trânsito. A BRK informa que todos os esforços serão direcionados para a finalização do serviço e a liberação do tráfego o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa disponibiliza o atendimento gratuito pelo telefone 0800 771 0001.