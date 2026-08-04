Comércio de rua na região central de Rio Claro

Acirc estima crescimento de até 8% e promove atrativos no centro da cidade

O comércio de Rio Claro prevê um crescimento de 6% a 8% nas vendas para o Dia dos Pais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para atender os consumidores, as lojas locais adotaram horário especial de funcionamento, além de uma programação recreativa e cultural no centro da cidade.

Em entrevista ao vivo, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), Nilson Nicoletti, destacou que o setor está preparado com estoques, promoções e atendimento personalizado. Na sexta-feira, as lojas funcionam das 8h às 22h, e no sábado, das 9h às 18h.

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Sede da Acirc está localizada na Rua 3, no Centro de Rio Claro

Atrações gratuitas e comércio eletrônico

No sábado, a partir das 9h, o estacionamento da sede da Acirc, na Rua 3 com Avenida 12, recebe uma programação com food trucks, atração musical com o músico Niltão e brinquedos gratuitos para as crianças.

A entidade também atua na qualificação dos lojistas para o modelo de vendas híbrido, unindo a loja física ao comércio eletrônico. A iniciativa inclui treinamentos com o Sebrae sobre uso de inteligência artificial e estratégias para redes sociais.