Serviços afetam abastecimento e tráfego em pontos da Avenida Brasil e Avenida 29; previsão de normalização é para esta terça-feira

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está realizando, na manhã desta terça-feira (4), dois reparos emergenciais em redes de abastecimento. As intervenções ocorrem na Avenida Brasil com a Avenida M35 e na Avenida 29 com as Ruas 2 e 3, e ambas exigiram a interdição do trânsito nos locais.

Um dos consertos é na adutora de 250 milímetros que se rompeu na Avenida Brasil com a Avenida M35, no Jd. Floridiana. Para a segurança dos trabalhos, o trânsito foi interditado na rotatória da M35, que dá retorno para o Distrito Industrial. Este reparo pode causar baixa pressão ou afetar temporariamente o fornecimento de água para imóveis sem caixa d’água nos bairros Jd. Village, Parque Mãe Preta, Vila Industrial, Chácara Rupiara, Jd. Arco-íris, Jd. América, Jd. Floridiana, Jd. Cervezão, Jd. Progresso, Parque São Jorge, Jd. das Flores e Jd. Santa Maria. A previsão de conclusão deste serviço é até as 15 horas desta terça-feira (4).

O outro reparo está sendo feito em uma rede de 50 milímetros que rompeu na Avenida 29, no cruzamento com as Ruas 2 e 3. Este vazamento afeta o abastecimento de imóveis sem caixa d’água no bairro Cidade Jardim. O trânsito também foi interditado no local para garantir a execução segura do serviço, que tem previsão de término até o final da manhã desta terça. O fornecimento de água aos bairros afetados será normalizado gradualmente após a conclusão dos trabalhos.

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Recomendações do Daae e informações sobre a água

O Daae reforça a importância de ter caixa d’água nos imóveis para minimizar transtornos em situações como esta, além de incentivar o uso consciente e sem desperdícios. Após a finalização dos consertos, serão realizadas descargas na rede. A forte pressão na retomada do abastecimento pode, ocasionalmente, causar casos pontuais e temporários de água com cor escura (devido ao desprendimento de incrustações naturais) ou aspecto esbranquiçado (por microbolhas que desaparecem rapidamente), sem comprometer a qualidade da água. Tais ocorrências devem ser informadas no atendimento telefônico e WhatsApp da autarquia, pelo número 0800-019-0505.