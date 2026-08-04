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Região paulista registra tempo estável e sem previsão de chuva devido à atuação de massa de ar seco

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro aponta para tempo estável, com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva em todas as regiões paulistas. A condição climática é atribuída à atuação de uma massa de ar seco, fator que mantém baixos os índices de umidade do ar e desfavorece a formação de nuvens de chuva no território estadual.

As temperaturas continuam amenas entre a noite e o início da manhã, apresentando elevação gradual durante o período da tarde. O monitoramento térmico é essencial para acompanhar as variações diárias registradas pelos órgãos competentes na cidade.

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Dados meteorológicos oficiais

A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 11.1°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 29°C. Os dados meteorológicos foram fornecidos pela Estação Meteorológica do CEAPLA, do IGCE da Unesp, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Rio Claro.

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