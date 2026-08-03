Oportunidades de qualificação profissional abrangem diversas áreas para o segundo semestre, com bolsas de estudo e foco no desenvolvimento de carreira

No segundo semestre de 2026, as unidades do Senac, incluindo a de Rio Claro, juntamente com Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Mogi Guaçu, Itapira e o Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro, disponibilizam 15.213 vagas em cursos livres, técnicos e de ensino superior. Desse total, 8.646 são 100% gratuitas, ampliando o acesso à educação profissional de qualidade. As vagas gratuitas Senac em Rio Claro e nas demais unidades representam uma alternativa valiosa para quem busca desenvolver novas competências, fortalecer o currículo e ampliar as chances de inserção ou crescimento no mercado de trabalho.

As bolsas de estudo são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), uma iniciativa que, ao longo de mais de 15 anos, já beneficiou mais de 2 milhões de pessoas.

Para concorrer às vagas, os interessados devem acompanhar a abertura das turmas no site da instituição e realizar a inscrição 20 dias antes do início de cada curso, sempre ao meio-dia. A seleção ocorre por ordem de inscrição, em fila virtual, e é destinada a candidatos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa.

Unidade do Senac em Rio Claro fica na Avenida 2, 720

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A importância da qualificação profissional é reforçada por um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que aponta o desenvolvimento de competências como um dos principais fatores para ampliar o acesso a empregos de qualidade.

Segundo o relatório do BID, programas de qualificação alinhados às necessidades do mercado de trabalho aumentam as chances de inserção no emprego formal e contribuem para trajetórias profissionais mais sólidas, com melhores perspectivas de renda e desenvolvimento na carreira.

Essa percepção também é reforçada pelos próprios estudantes. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Inovação em Educação Profissional do Senac São Paulo revelou que 9 em cada 10 alunos (91,38%) dos cursos técnicos sentem-se otimistas (49,61%) ou muito otimistas (39,65%) em relação às suas possibilidades de crescimento profissional.

Entre os estudantes dos cursos técnicos subsequentes — destinados àqueles que já concluíram o Ensino Médio —, 91,38% avaliam que o diploma do Senac é valorizado (34,82%) ou muito valorizado (56,56%) pelo mercado de trabalho. Já entre os alunos do Ensino Médio Técnico integrado, 83,44% afirmam ter orgulho da escola.

Cursos oferecidos em Rio Claro e região

Já em Rio Claro, a instituição oferece bolsas para os seguintes cursos: Inglês Intermediário, Assistente de Operação de Redes de Computadores, Inclusão de Pessoas com Deficiência para Educadores e Assistente de Design de Embalagens. No Senac Piracicaba, os destaques são: Aprendizagem, Técnico em Teatro e Técnico em Modelagem do Vestuário.