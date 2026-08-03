Diversas reclamações sobre vazamento de água chegam ao Jornal Cidade. Questionado, o Daae explica próximos reparos

Departamento divulga locais e datas para consertos em redes e combate ao vazamento de água na cidade

Diante de diversas reclamações sobre vazamento de água em Rio Claro, o Jornal Cidade entrou em contato com a assessoria de imprensa do Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) para obter respostas.

De acordo com nota, o Departamento informou que os reparos nos endereços da Rua 3JW, altura do número 1168, e da Avenida 54, no Jardim Figueira com o Santa Eliza, já foram realizados pela equipe de manutenção.

O Daae esclareceu que, devido à grande demanda atual de reparos em redes no município, os demais trabalhos estão no cronograma de consertos. Caso não ocorra nenhum reparo emergencial, as próximas intervenções estão previstas para serem realizadas na Avenida 51, altura do número 1252, no Jd. Kennedy (foto), com atendimento previsto até 01/08.

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Outros endereços com previsão de reparo incluem a Rua 15MP, 476, no Mãe Preta, com atendimento previsto até 04/08, e a Rua P5, 845, entre as Avenidas 23 e 25, na Vila Paulista, com previsão de conclusão até 05/08.

Processo de reparo e recuperação

Foi informado ainda que, após a conclusão dos consertos nas redes de abastecimento, são realizados serviços de reaterro e compactação das valas, fechando os buracos. Além disso, é feita a identificação com fita zebrada para sinalização.

Os serviços de reparos asfálticos, que são consequência dos consertos nas redes de abastecimento, são executados por uma empresa terceirizada, que segue seu próprio cronograma de execução.