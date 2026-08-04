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Espetáculo barroco de Henry Purcell acontece no dia 8 de agosto e reúne alunos e ex-alunos da instituição em Rio Claro

O Coral da Guarda Mirim apresenta no dia 8 de agosto a ópera ‘Dido e Aeneas’, clássico do período barroco composto por Henry Purcell. A apresentação gratuita será realizada às 20h, na sede da Filarmônica Rio-clarense, em Rio Claro.

A obra do período barroco destaca a expressividade e o dramatismo característicos da época, explorando intensas nuances vocais e instrumentais. A trama conta a história de amor entre Dido, a rainha de Cartago, e Aeneas, o herói troiano que busca uma nova pátria após a queda de Troia. O destino do casal é abalado por uma feiticeira e espíritos malignos que enganam o herói, fazendo-o acreditar que os deuses ordenam sua partida. Mesmo quando Aeneas tenta voltar atrás, Dido, sentindo-se traída e abandonada, recusa a sua permanência.

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Formação e apoio cultural

Formado por alunos e ex-alunos da instituição, o Coral da Guarda Mirim levará ao palco uma performance cantada e encenada. O espetáculo contará com o acompanhamento ao piano de Luana Oliveira, sob a direção e regência da maestrina Graziele Tinós. A realização conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Rio Claro e da Diretoria da Guarda Mirim.