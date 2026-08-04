Jovem de 24 anos, que ficou gravemente ferida em colisão na SP-310, não resistiu aos ferimentos e faleceu

A cirurgiã-dentista Emelly de Lima e Silva, de 24 anos, que ficou gravemente ferida em um acidente na rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes, morreu nessa segunda-feira em Rio Claro. A jovem estava internada desde a última quinta-feira quando sofreu o acidente.

Segundo informações apuradas, ela seguia de motocicleta pela rodovia quando caiu após passar por um plástico solto na pista. Na sequência, acabou sendo atropelada por um caminhão e teve uma das pernas amputada.

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Atendimento médico e apuração dos fatos

A vítima foi socorrida por equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia e pelo Samu de Cordeirópolis, sendo encaminhada à Santa Casa de Rio Claro. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos e morreu durante um procedimento cirúrgico.