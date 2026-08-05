A febre maculosa é uma doença possivelmente fatal que costuma ser causada pela picada de um carrapato infectado com bactérias da família Rickettsia. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça e dores musculares. Pode haver erupções, geralmente com pele escura ou crosta no local da picada de carrapato. A febre maculosa responde bem ao tratamento imediato com antibióticos. Fonte – MS. Foto: Agência Brasil.

Homem de 77 anos, morador do Parque Gramado, é a mais recente vítima fatal da doença transmitida por carrapatos em Americana

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou mais um óbito causado por febre maculosa em Americana em 2026. A vítima é um homem de 77 anos, morador do Parque Gramado, que estava internado em hospital público e faleceu no dia 17 de julho. O diagnóstico foi confirmado após a emissão do laudo pelo Instituto Adolfo Lutz.

O caso foi classificado como autóctone, ou seja, contraído dentro do próprio município. O local exato da infecção, no entanto, ainda será investigado pela equipe do PVCE (Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato).

Até a última atualização, Americana registrou 29 casos notificados de febre maculosa. Desses, 18 foram descartados, nove ainda aguardam resultado e foram confirmados dois óbitos.

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A Secretaria de Saúde orienta a população a evitar locais de risco. Entre eles, destacam-se áreas às margens de rios, córregos, lagoas e da Represa do Salto Grande.

Se for necessário adentrar esses locais, é fundamental adotar cuidados preventivos. Use roupas claras, coloque as barras das calças dentro das meias e utilize botas de cano alto. Além disso, verifique o corpo a cada três horas e esteja atento a qualquer sintoma suspeito.

Desde 2006, Americana conta com o PVCE, que monitora as áreas de risco da doença. O programa também mantém placas de advertência para a população, alertando sobre a presença do carrapato-estrela nesses locais.

Situação da febre maculosa em Rio Claro

Há dois anos e meio, Rio Claro não registra novos casos de febre maculosa. O último caso notificado na cidade foi em janeiro de 2024.

O Centro de Controle de Zoonoses de Rio Claro enfatiza que o carrapato-estrela, transmissor da doença, vive na vegetação. O contato com a vegetação facilita a picada do carrapato.

Ao frequentar áreas de mata, a principal orientação é evitar encostar na vegetação. Além disso, é aconselhável usar roupas claras, calças comprida e meias sobre as pernas das calças.

Também é crucial verificar o corpo após estar nestes locais para identificar a possível presença de carrapatos. Caso um carrapato seja encontrado, ele deve ser removido rapidamente.

Sintomas e prevenção da febre maculosa

Os sintomas da febre maculosa incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares e o aparecimento de manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos.

A doença exige atendimento médico e tratamento imediatos para evitar o agravamento do caso. É fundamental informar o profissional de saúde se o paciente teve contato com carrapatos ou se esteve em áreas de risco.