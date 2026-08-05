Tempo nublado e rajadas de vento em Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Região de Rio Claro entra em alerta vermelho nesta sexta-feira devido à chegada de uma nova frente fria

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de ventos fortes entre esta quinta-feira (6) e sábado (8) no Estado. O fenômeno é provocado pela chegada de uma frente fria originária do Sul do país, que sucede um período de temperaturas elevadas para a estação.

A maior preocupação recai sobre a sexta-feira (7), quando a região de Rio Claro será classificada em uma área de perigo, com alerta vermelho. Os ventos podem superar os 80 km/h, elevando o risco de ocorrências como queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.

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Danilo Kuroishi, supervisor da Defesa Civil de Rio Claro, afirmou que a equipe local participou de uma reunião com a Defesa Civil do Estado de São Paulo na manhã desta quarta-feira. Ele ressaltou que o monitoramento das condições meteorológicas está sendo feito de forma contínua para acompanhar a evolução da situação.