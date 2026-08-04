Jovem de 16 anos era procurado pela Justiça de Minas Gerais por ato infracional análogo a homicídio e foi localizado pelas forças de segurança locais

Uma ação integrada entre a Guarda Civil Municipal de Cordeirópolis, a Polícia Civil e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar resultou, nesta segunda-feira (04), na captura de um adolescente de 16 anos. O jovem possuía um mandado judicial de busca e apreensão expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais.

O trabalho conjunto de inteligência e troca de informações entre as instituições permitiu a localização do adolescente. Ele é investigado por ato infracional análogo ao crime de homicídio, conforme procedimento judicial em trâmite na 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Manhuaçu/MG, que determinou sua apreensão.

Após a captura, o adolescente foi conduzido e apresentado no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da DEIC de Piracicaba. A Delegada de Polícia Dra. Juliana Ricci presidiu a lavratura da apreensão e adotou as providências legais cabíveis.

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Importância da atuação integrada

A operação destaca a relevância da integração entre os órgãos de segurança pública. O compartilhamento de informações de inteligência e a atuação coordenada entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar são essenciais para o cumprimento de decisões judiciais e o enfrentamento à criminalidade.

O secretário de Segurança e Trânsito de Cordeirópolis, Amarildo Zorzo, ressaltou a importância da atuação da Guarda Civil Municipal na ocorrência. Ele afirmou que foi uma ação de extrema importância para a segurança pública, reforçando o compromisso do município com a proteção da sociedade e o apoio às instituições de segurança.

A Secretaria de Segurança e Trânsito de Cordeirópolis reafirma seu compromisso com a atuação integrada das forças de segurança, investindo em inteligência, cooperação institucional e ações voltadas à preservação da ordem pública e da segurança da população. Em caso de emergências, o telefone é 153.