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Variações bruscas de temperatura afetam sistemas respiratório e cardiovascular, exigindo cuidados especiais

A amplitude térmica saúde é um tema de preocupação, pois a variação entre as temperaturas mínima e máxima ao longo do dia pode trazer complicações. Essas mudanças bruscas desencadeiam respostas fisiológicas que afetam principalmente os sistemas respiratório e cardiovascular.

De acordo com o diretor do Pronto-Socorro do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), Werlley de Almeida Januzzi, no sistema respiratório, essas variações favorecem a irritação das vias aéreas. Elas também aumentam a produção de secreções e a incidência de infecções virais. Além disso, desencadeiam crises de rinite, sinusite, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica.

Sintomas inespecíficos também podem surgir, como fadiga, cefaleia, dores musculares e sensação de mal-estar. Isso ocorre devido ao maior esforço do organismo para manter a temperatura corporal estável. Do ponto de vista cardiovascular, as oscilações de temperatura podem elevar a pressão arterial e aumentar a sobrecarga sobre o coração, especialmente em pacientes com hipertensão, insuficiência cardíaca ou doença arterial coronariana.

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Os efeitos da amplitude térmica são mais intensos em crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares. Isso ocorre porque esses grupos apresentam menor capacidade de adaptação às variações ambientais.

Orientações para proteger a saúde

A principal recomendação é utilizar roupas adequadas às variações climáticas. Prefira camadas, para que as peças possam ser acrescentadas ou retiradas ao longo do dia, conforme a mudança de temperatura.

Outras práticas importantes para preservar a saúde durante períodos de variações de temperatura incluem manter boa hidratação, alimentação equilibrada e sono adequado.

É fundamental estar com a vacinação em dia, especialmente contra a influenza e a Covid-19.

Procure atendimento médico imediato em caso de falta de ar, dor no peito, febre persistente, desmaios ou piora de doenças respiratórias e cardiovasculares.

Por fim, realize acompanhamento médico regular e siga corretamente o tratamento das doenças crônicas.