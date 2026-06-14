As jovens enxadristas Dayene Vitória Domingos de Andrade Donizetti, de 13 anos, e Renata Victória Domingos de Andrade Donizetti, de 9 anos, estão se preparando para mais um importante desafio em suas trajetórias no esporte. As moradoras da Vila Alemã garantiram vaga para o Campeonato Brasileiro Estudantil de Xadrez 2026, que será realizado em setembro, na cidade de Caxambu, e agora contam com o apoio da comunidade para representar Rio Claro na competição nacional.

Com uma trajetória marcada por dedicação e resultados expressivos, as irmãs vêm se destacando em competições municipais, estaduais e nacionais. Ao longo dos últimos anos, elas conquistaram títulos importantes no Campeonato Estudantil de Xadrez de Rio Claro (CEXRC), além de figurarem entre as melhores colocadas do país em edições anteriores do Campeonato Brasileiro Estudantil.

A participação na edição de 2026 é vista como mais um passo na evolução das atletas, que encontraram no xadrez uma oportunidade de crescimento pessoal, aprendizado e realização de sonhos. Agora, a expectativa é disputar o torneio nacional em busca de novas conquistas e da chance de levar o nome de Rio Claro ao cenário brasileiro da modalidade.

Para viabilizar a viagem, a família busca apoio da comunidade para ajudar com os custos da competição, incluindo inscrição, transporte, alimentação e hospedagem. Qualquer contribuição pode fazer a diferença para que as jovens atletas consigam participar do campeonato.

Os interessados em colaborar ou obter mais informações podem entrar em contato diretamente com a mãe das enxadristas, Daiane, pelo WhatsApp (19) 99678-1337.