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Ações de conscientização ambiental impactaram quase 1.300 pessoas no mês de março com palestras e coleta de resíduos

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto, promoveu durante o mês de março diversas ações do programa Olho Vivo em Rio Claro. Ao todo, foram realizadas 17 palestras que impactaram diretamente 1.295 pessoas, além da coleta e destinação correta de 382 litros de óleo de cozinha usado para reciclagem.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com as secretarias municipais de Educação e de Meio Ambiente. O objetivo central é reforçar conceitos ambientais e alertar sobre os graves impactos do descarte inadequado de óleo nas redes de esgoto e no ecossistema local.

A lista com os endereços dos pontos de coleta de óleo de cozinha em Rio Claro pode ser acessada no site: https://www.brkambiental.com.br/rio-claro/coleta-de-oleo-1.

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Atualmente, o programa Olho Vivo em Rio Claro conta com 79 pontos de coleta ativos distribuídos pela cidade, facilitando o acesso da população ao descarte correto. Quando o óleo é jogado em pias, ralos ou vasos sanitários, ele se solidifica nas tubulações, causando entupimentos, retorno de esgoto para os imóveis e contaminação de rios e do solo.

Como descartar e agendar palestras do Olho Vivo em Rio Claro

A orientação da concessionária é que o óleo usado seja acondicionado em garrafas PET e levado até um dos pontos de coleta. A lista completa com os endereços pode ser consultada diretamente no site da BRK Ambiental. O material recolhido é transformado por meio da reciclagem, garantindo a preservação ambiental.

As palestras oferecidas pela BRK são gratuitas e podem ser solicitadas por escolas, empresas e associações. O agendamento deve ser realizado através do e-mail [email protected]. Para outras informações ou solicitação de serviços, a concessionária mantém atendimento 24 horas pelo telefone gratuito 0800 771 0001.