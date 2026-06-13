Viadutos do Bonsucesso e da Viviani são totalmente liberados

Concessionária concluiu serviços nos dispositivos do km 174 e km 176 em Rio Claro, restabelecendo o fluxo normal de veículos nas vias locais

Os motoristas que utilizam as passagens inferiores dos viadutos localizados nos quilômetros 174 e 176 da SP-310 – Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, já podem trafegar normalmente pelas vias. A Eixo SP Concessionária de Rodovias concluiu as etapas das intervenções nesses dois dispositivos e liberou totalmente o trânsito nos locais, restabelecendo a circulação em ambos os sentidos.

A passagem inferior do viaduto do km 176, que faz a ligação de bairros como Jardim Bonsucesso e Novo Jardim Wenzel com a Avenida Castelo Branco, teve o tráfego totalmente liberado após a conclusão dos serviços de lançamento das vigas que servirão de sustentação à nova pista da Rodovia Washington Luís.

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Já a passagem inferior do viaduto localizado no km 174, nas proximidades do Trevo da Viviani, foi totalmente liberada após o término dos trabalhos programados para essa fase da obra. O tráfego voltou a operar normalmente no dispositivo, que havia passado por restrições temporárias para viabilizar as intervenções na estrutura.

Cronograma de ampliação da Rodovia Washington Luís

As liberações representam um importante avanço no cronograma das obras de ampliação da SP-310 entre Cordeirópolis, Rio Claro e Corumbataí. Durante as últimas semanas, os dois viadutos passaram por etapas que incluíram demolição parcial de estruturas existentes, adequações geométricas e lançamento de vigas para a ampliação da largura das pistas.

Apesar da liberação das passagens inferiores, as obras continuam em andamento na parte superior dos viadutos. As equipes seguem com a execução das lajes, concretagens, serviços de acabamento e demais etapas necessárias para a conclusão das estruturas, conforme o cronograma de implantação da terceira faixa da Rodovia Washington Luís.

O projeto prevê a implantação de terceiras faixas em um trecho de aproximadamente 80 quilômetros da SP-310, entre Cordeirópolis e Corumbataí, com o objetivo de ampliar a capacidade da rodovia, melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança para os usuários. A Eixo SP reforça que toda a área permanece devidamente sinalizada e orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelos trechos em obras.