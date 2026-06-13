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Confira a estimativa climática para os próximos dias e a probabilidade de precipitação no município

Rio Claro terá um fim de semana típico de outono, marcado por temperaturas amenas, elevada umidade relativa do ar e possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia. A previsão do tempo aponta para um cenário de instabilidade, mas sem grandes volumes de precipitação na cidade.

Neste sábado (13), a mínima registrada nas primeiras horas da manhã foi de 17°C e a máxima prevista é de 22°C. O dia será de sol entre algumas nuvens, com ocorrência de chuva rápida durante o dia e também à noite. A probabilidade de chuva é de 81%, com volume estimado em 3,8 milímetros.

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Condições climáticas para o domingo

Para o domingo (14), os termômetros devem variar entre 16°C e 22°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A chance de precipitação sobe para 87%, com acumulado previsto de 3,6 milímetros.

A umidade relativa do ar permanecerá elevada ao longo de todo o fim de semana, alcançando 97% neste sábado e 99% no domingo, condição que favorece a formação de nuvens e contribui para a ocorrência das chuvas previstas. Segundo informações do portal Climatempo, a tendência para os próximos dias é de manhãs mais frias, tardes agradáveis e tempo sujeito a rápidas mudanças.