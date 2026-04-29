Concessionária estima aumento de 18% no movimento durante a operação especial nas 12 rodovias concedidas, incluindo a região de Rio Claro

As rodovias da Eixo SP devem receber cerca de 950 mil veículos ao longo dos quatro dias da Operação Dia do Trabalhador, celebrada em 1º de maio. De acordo com estimativa da concessionária, o volume representa um crescimento de aproximadamente 18% em comparação aos dias normais nas 12 rodovias administradas pela empresa.

A operação especial terá início às 14h de quinta-feira (30) e seguirá até as 24h de domingo (3). O movimento mais intenso nas rodovias da Eixo SP deve ser registrado já na tarde de quinta-feira, principalmente a partir das 16h, com reflexos também na manhã de sexta-feira. No retorno, a previsão é de maior concentração de veículos a partir da tarde de domingo.

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Volume de tráfego e trechos movimentados

O maior volume de tráfego deve ser registrado no trecho entre São Carlos e Rio Claro, com previsão de 280 mil veículos. Em seguida, aparece o segmento de Piracicaba a São Pedro, que deve receber cerca de 130 mil. Na região de Bauru e Jaú, a expectativa é de 125 mil veículos, enquanto as rodovias que atendem Presidente Prudente devem concentrar aproximadamente 110 mil. Já no entorno de Marília, a projeção é de circulação de 100 mil veículos durante o período.

Para garantir mais segurança e fluidez nas rodovias da Eixo SP, a concessionária irá reforçar suas equipes operacionais. Os motoristas contarão com informações atualizadas sobre as condições de tráfego por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) instalados ao longo das vias.

Atendimento ao usuário e obras

Em caso de necessidade, os usuários podem acionar gratuitamente o atendimento pelo telefone 0800 170 8998, que também funciona via WhatsApp. A concessionária disponibiliza ainda o serviço gratuito de Wi-Fi em todo o trecho de 1.221 quilômetros da concessão. Ao longo do trajeto, os motoristas têm à disposição os postos do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com sanitários e água potável.

Durante o período da operação nas rodovias da Eixo SP, a realização de obras será restrita, priorizando apenas intervenções emergenciais ou atividades programadas para horários de menor fluxo, com o objetivo de minimizar impactos no trânsito e garantir a mobilidade dos viajantes.