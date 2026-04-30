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Condições climáticas devem permanecer estáveis na sexta-feira e no sábado em toda a região

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro indica que as instabilidades perdem força sobre o estado de São Paulo nesta quinta-feira (30). O sol aparece entre nuvens, embora ainda ocorra previsão de chuvas isoladas, especialmente nos setores sul e leste do território paulista ao longo do dia. As temperaturas estarão em elevação durante o período da tarde.

Na sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a condição de estabilidade retorna ao estado. A tendência para o feriado e também para o sábado (02) é de céu claro a parcialmente nublado, sem ocorrência de chuva. Os termômetros devem registrar temperaturas amenas entre a noite e o início da manhã, subindo gradualmente no decorrer da tarde.

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Mudança no tempo no domingo

No domingo (03), o cenário muda com o deslocamento de uma frente fria pelo litoral paulista. O sistema causará aumento da nebulosidade e chuvas acompanhadas de trovoadas isoladas, principalmente no sul, centro-leste e faixa leste do estado. Na retaguarda deste sistema, a entrada de um centro de alta pressão provocará um leve declínio nas temperaturas no início da próxima semana.

Nesta quinta-feira, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 17.9°C, com máxima prevista de 33°C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).