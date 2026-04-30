As prisões ocorreram na Rodovia Washington Luís e no bairro Consolação; um dos indivíduos possui condenação por roubo e furto em regime fechado

A Polícia Militar deteve, em ocorrências distintas nessa quarta-feira (29), dois indivíduos que eram procurados pela Justiça em Rio Claro. A primeira prisão aconteceu durante o período da tarde, na Rodovia Washington Luís (SP-310), e a segunda foi registrada à noite, no bairro Consolação.

Na rodovia, a abordagem ocorreu na altura do quilômetro 187. Durante a verificação dos dados, os policiais constataram que o homem possuía uma ordem judicial para prisão em regime fechado por crimes de roubo e furto. Ele era considerado foragido após descumprir regras de regime anterior e foi detido no local sem apresentar resistência.

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Abordagem no bairro Consolação e validade do mandado

A outra detenção de um procurado pela Justiça ocorreu após uma equipe da PM identificar três pessoas em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, o trio se separou. Durante a revista, nada ilícito foi encontrado, porém, a consulta aos dados revelou um mandado de prisão em aberto contra um dos homens, com validade até 06/11/2029.

O indivíduo não ofereceu resistência e foi levado à delegacia sem a necessidade de algemas. Ambos os homens foram encaminhados ao plantão policial, onde permaneceram à disposição das autoridades. No caso da ocorrência no bairro Consolação, tentativas de contato com familiares do detido não tiveram sucesso.

Encaminhamento ao sistema prisional

Após os procedimentos legais no plantão policial, o homem detido na rodovia foi imediatamente encaminhado ao sistema prisional para início do cumprimento da pena. A Polícia Militar reforça que as ações de patrulhamento são fundamentais para a captura de indivíduos que possuem pendências com o Judiciário.