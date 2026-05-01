Rio Claro encerrou março de 2026 com saldo positivo de 124 vagas formais de emprego, segundo dados do Novo Caged. No período, o município registrou 3.444 admissões e 3.320 desligamentos, mantendo crescimento no mercado de trabalho local.

O setor de serviços foi o principal responsável pelo resultado, com saldo de 220 postos de trabalho. Na sequência aparecem comércio, com 48 vagas, e indústria, com 12. Agropecuária ficou estável, sem variação no mês.

Na contramão, a construção civil apresentou desempenho negativo, com fechamento de 156 vagas no período. Apesar disso, o resultado geral permaneceu positivo, impulsionado principalmente pela força do setor de serviços.

Com o desempenho de março, Rio Claro chegou a um estoque de 68.498 empregos formais ativos, indicador que representa o total de vínculos com carteira assinada no município.