Fundação de Saúde reforça que a vacinação contra a gripe é essencial para evitar casos graves e internações na cidade

A vacinação contra a gripe já está disponível para todos os moradores de Rio Claro acima dos seis meses de idade. Em entrevista à rádio Jovem Pan News, a responsável pelo setor de imunização da Fundação Municipal de Saúde, Fabyolla Lorenço, destacou a necessidade urgente de aumentar a cobertura vacinal diante do aumento de casos de influenza no estado de São Paulo.

Segundo a especialista, a imunização é a ferramenta mais eficaz para prevenir complicações graves da doença, que se diferencia de um resfriado comum por causar febre alta e dores intensas no corpo. “A vacina previne esses casos mais graves e é extremamente importante que todos estejam vacinados”, afirmou Fabyolla.

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Proteção para grupos prioritários e bebês

Embora a vacinação contra a gripe esteja liberada para o público geral, a atenção segue redobrada para idosos, gestantes e crianças, que possuem maior risco de internação. Para os bebês que receberão a dose pela primeira vez, o esquema vacinal consiste em duas etapas, com um intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose.

Fabyolla também esclareceu que apenas a febre é uma contraindicação absoluta temporária, recomendando aguardar de 48 a 72 horas após o fim do sintoma para buscar o posto. Sintomas leves, como coriza ou tosse, não impedem a aplicação. As doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) do município, das 07h30 às 16h30.