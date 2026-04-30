Com entrada solidária, o evento acontece nesta sexta (1º) e sábado (2) no Parque Municipal Lago Azul, reunindo oito bandas e cultura automotiva
Nesta sexta-feira, dia 1º, e no sábado (2), Rio Claro receberá a edição especial do Easy Rider Rock Fest, em comemoração ao Dia do Trabalhador. O evento será realizado no Parque Municipal Lago Azul, a partir das 12h, reunindo música, cultura automotiva, gastronomia e entretenimento para toda a família.
Com mais de 20 horas de programação, o festival contará com oito bandas, entre tributos consagrados e apresentações autorais, levando ao público clássicos do rock nacional e internacional.
Programação musical do festival
Na sexta-feira (1º), as apresentações começam com Danis and the Vinis (13h), seguidos por Kind of Monster (tributo ao Metallica, às 15h), Live Zeppelin (tributo ao Led Zeppelin, às 17h30) e Alabama (tributo ao Lynyrd Skynyrd, às 20h).
Já no sábado (2), o Easy Rider Rock Fest traz ao palco a banda Frajola (13h), Rockflix (15h), Urbanus Tributo (tributo ao Barão Vermelho, às 17h30) e Classical Queen (tributo à banda Queen, às 20h). Nos intervalos, o DJ Vinny Blanco assume o comando com discotecagem em vinil.
Além da música, o evento terá exposição de carros e motos, área kids, praça de alimentação, chope e lojas temáticas. A entrada é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro. O festival é uma realização da prefeitura, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura.