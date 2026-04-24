Uma das mais tradicionais festas de Rio Claro e região, a Festa Italiana de São Luís Orione começa nesta sexta-feira (24) e segue até a metade do mês de maio, sempre às sextas e sábados.

A 15ª edição do evento terá início hoje e neste ano, conta com a mudança nos dias em que ocorre: em 2026, sempre às sextas, das 19h30 às 23h e aos sábados, das 18h30 às 23h. No mês de abril, a festa acontece nos dias 24 e 25 e em maio, nos dias 01, 02, 08, 09, 15 e 16, na Capela de Santa Luzia, localizada na Avenida 24-A, 1169, na Bela Vista, em frente à Unesp.

CARDÁPIO

O cardápio é preparado e servido por cerca de 350 voluntários que oferecem pratos típicos da culinária italiana, como fogazza, polpetone, peperone, melanzana, antepasto, spaghetti e penne ao molho, pizza, polenta, além dos deliciosos doces como, pudim, cannoli, brigadeiro, cascata de chocolate e tortas de vários sabores. Como opção de bebidas, oferecemos cervejas, chopp claro e escuro, refrigerantes, sucos, vinho e água. Para quem não quiser consumir no local, terá a opção de retirada.

A renda do evento será e m prol do Abrigo São Vicente de Paulo, que cuida de centenas de idosos no município.

Local

A festa acontece na Capela de Santa Luzia, na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista, em frente à Unesp, em Rio Claro. Às sextas, das 19h30 às 23h e aos sábados 18h30 às 23h.