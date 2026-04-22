Resgate da concessionária Eixo-SP trabalhou na ocorrência. Foto: Arquivo JC/Imagem Ilustrativa

Colisão entre carro e moto ocorreu no quilômetro 169 após atropelamento de capivara; vítima foi levada à Santa Casa de Rio Claro

Um acidente na Rodovia Washington Luís foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), no trecho da cidade de Santa Gertrudes. Segundo informações do Policiamento Rodoviário e da Concessionária Eixo-SP, a colisão envolveu um veículo de passeio e uma motocicleta na altura do quilômetro 169 + 800 metros.

Este é o segundo registro de colisão na SP-310 apenas nesta manhã; mais cedo, outro acidente na Rodovia Washington Luís ocorreu em Rio Claro, evidenciando o início de dia conturbado na malha viária da região.

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Atendimento e interdição na SP-310

O piloto da motocicleta envolvido na ocorrência de Santa Gertrudes sofreu ferimentos severos e precisou ser socorrido em estado grave. Ele foi encaminhado pelas equipes de resgate para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro para receber atendimento médico especializado.

Devido à gravidade do acidente na Rodovia Washington Luís, houve a interdição parcial da via para o trabalho das equipes de socorro e remoção dos veículos. O trânsito no local foi totalmente liberado por volta das 7h. A capivara atingida pelo carro morreu no local e as providências para a retirada do animal foram tomadas pela concessionária Eixo-SP.

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