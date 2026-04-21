Veículo fica parado sobre trilhos e acaba atingido por trem em Itirapina

Câmera de segurança registrou o momento do acidente; ocupantes conseguiram deixar o veículo antes da colisão

Um carro é atingido por trem em Itirapina após o condutor avançar sobre os trilhos em uma passagem de nível no último domingo (19). Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o veículo ficou imobilizado sobre a linha férrea, impedindo a conclusão da travessia antes da chegada da composição.

De acordo com os registros, o motorista e uma passageira perceberam a aproximação da locomotiva e conseguiram sair do automóvel a tempo, evitando uma tragédia. Apesar de o maquinista ter acionado os freios de emergência, não houve distância suficiente para evitar a colisão com o veículo.

Veículo fica parado sobre trilhos e acaba atingido por trem em Itirapina

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Riscos em passagens de nível

O episódio serve como um grave alerta para o respeito à sinalização e à prioridade de passagem do transporte ferroviário. Especialistas reforçam que uma composição pesada pode necessitar de até um quilômetro de distância para realizar a parada completa após a frenagem ser acionada.

Este é o segundo caso grave registrado no município em um curto período. Em outubro do ano passado, outro acidente envolvendo um trem e uma caminhonete resultou na morte de um idoso de 76 anos, que não resistiu aos ferimentos após dois dias de internação na Santa Casa de Rio Claro.