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Temperatura máxima pode atingir 28°C ao longo do dia; umidade relativa do ar chega a 95%

A segunda-feira (20) em Rio Claro será marcada por tempo firme e predomínio de sol, com a presença de algumas nuvens ao longo do dia, mas sem qualquer indicativo de chuva. A estabilidade atmosférica garante um cenário típico de outono na Cidade Azul, favorecendo atividades ao ar livre e mantendo as condições climáticas agradáveis durante todo o período.

As temperaturas apresentam uma variação significativa, com mínima de 15°C registrada nas primeiras horas da manhã e máxima que pode alcançar os 28°C no período da tarde.

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Condições do tempo e ventos

De acordo com o portal Climatempo, a umidade relativa do ar pode atingir índices elevados, próximos a 95%, o que requer atenção em determinados horários. Já os ventos sopram de sudoeste a uma velocidade média de 7 km/h, contribuindo para a manutenção da sensação de conforto térmico na região.

Essa condição de estabilidade para a segunda-feira em Rio Claro é reflexo do sistema de alta pressão que atua sobre o estado, impedindo a formação de áreas de instabilidade e mantendo o céu claro na maior parte do tempo.