Unesp Rio Claro investiga como a prática da atividade física pode contribuir para a redução de sintomas como ansiedade, estresse e depressão, além da promoção do bem-estar

Laboratório da Unesp Rio Claro estuda os impactos do treinamento de força na redução de sintomas e na melhora da saúde física e mental

O Laboratório de Atividade Física, Esportes e Saúde Mental (LAFESAM), sediado na Universidade Estadual Paulista (UNESP), está em busca de voluntários com Transtorno Bipolar para participar de pesquisas voltadas à relação entre a prática de atividade física, o esporte e a saúde mental. O grupo investiga como essas práticas podem contribuir para a redução de sintomas como ansiedade, estresse e depressão, além da promoção do bem-estar geral. O público-alvo do estudo são usuários do serviço com diagnóstico de Transtorno Bipolar tipo I ou tipo II.

Por meio da implementação de um programa de treinamento de força (musculação) voltado para pessoas com diagnóstico de Transtorno Bipolar, o programa visa a melhoria da saúde física, a redução de sintomas depressivos e o acompanhamento de marcadores biológicos. A iniciativa reforça o papel da extensão universitária na comunidade local.

Equipe de pesquisadores do laboratório da Unesp

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Como funciona o programa do LAFESAM da Unesp Rio Claro

O programa de intervenção tem duração de 12 semanas, com sessões realizadas 3 vezes por semana. Os participantes contam com acompanhamento especializado, sendo que todas as sessões são acompanhadas por profissionais de Educação Física especializados em saúde mental.

Além disso, o paciente terá acesso a exames de sangue (marcadores inflamatórios), bioimpedância e testes de força sem nenhum custo. As atividades são desenvolvidas na Academia do LAFESAM – UNESP Rio Claro, localizada na Avenida 24-A, nº 1515, no bairro Bela Vista. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @lafesam_pesquisa_cientifica.