Em entrevista à JC FM, o supervisor da Defesa Civil de Rio Claro, Danilo de Almeida, alerta sobre os riscos trazidas pela queda na umidade relativa do ar devido à falta de chuvas. Além das cuidados preventivos para evitar os incêndios, o período também exige medidas para proteger a saúde.

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