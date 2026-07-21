Símbolo da cultura japonesa, as Sakuras transformam o antigo jardim em um cenário espetacular para moradores e turistas

A florada das cerejeiras no Lago Azul está encantando quem passa pelo Parque Municipal em Rio Claro. No antigo jardim japonês, localizado no trecho da Rua 2 com a Avenida 40, na Vila Operária, os visitantes podem admirar espécimes da flor tradicional do Japão completamente floridas.

A florada das cerejeiras, também conhecida como Sakura, é um símbolo icônico da cultura oriental. Representando renovação e beleza efêmera, essas flores chegaram ao Brasil na década de 1930. Foram trazidas por imigrantes japoneses com o objetivo de amenizar a saudade de sua terra natal e manter suas tradições vivas.

As cerejeiras ornamentais se adaptaram bem ao Brasil. Isso ocorreu por meio de uma seleção de mudas que necessitavam de menos horas de frio para florescer. O plantio em solo brasileiro se concentrou em regiões de maior altitude e clima mais ameno. A duração da floração depende de fatores climáticos, com temperaturas frias ajudando a preservar o florescimento. Contudo, calor excessivo, vento ou chuva podem encurtar o período de contemplação.

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Dia da Imigração Japonesa em Rio Claro

Rio Claro celebra anualmente o Dia da Imigração Japonesa em 18 de junho. A data homenageia as famílias japonesas que se estabeleceram no município décadas atrás. A criação da data é de autoria do ex-vereador Ricardo Lemes e foi sancionada em 2009 pelo então prefeito Du Altimari.