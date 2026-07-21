Iniciativa do governo estadual oferece qualificação profissional em parceria com Sest/Senat

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) abriu 340 vagas em cursos gratuitos Qualifica SP Rio Claro, por meio da plataforma Trampolim. Destas, 80 são destinadas à cidade de Rio Claro, com oportunidades em diversas áreas.

As oportunidades são presenciais e abrangem tanto quem busca o primeiro emprego quanto trabalhadores que desejam se recolocar ou aprimorar suas qualificações no mercado de trabalho.

As inscrições já podem ser realizadas pelo site www.trampolim.sp.gov.br e seguem abertas até o dia 2 de agosto. O início das aulas está programado para 17 ou 26 de agosto, a depender do curso.

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As aulas são promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT). É importante que os interessados verifiquem os locais das aulas diretamente na plataforma Trampolim durante o processo de inscrição.

Modalidades e vagas disponíveis em Rio Claro

Os cursos são divididos em duas modalidades: ‘Novo Emprego’, para jovens e adultos entre 25 e 59 anos que buscam qualificação ou uma nova carreira, e ‘Meu Primeiro Emprego’, para jovens de 16 a 24 anos em busca de sua primeira oportunidade profissional.

Em Rio Claro, são oferecidas 80 vagas distribuídas nos seguintes cursos: Gestão de Projetos (Novo Emprego – noite – 20 vagas), Gestão de Pessoas (Novo Emprego – noite – 20 vagas), Logística (Meu Primeiro Emprego – tarde – 20 vagas) e Auxiliar Administrativo (Meu Primeiro Emprego – noite – 20 vagas).

Para participar, os interessados devem acessar o site www.trampolim.sp.gov.br, realizar o login com a conta gov.br e selecionar o curso desejado.