O feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (4) altera horários de serviços na cidade de Rio Claro.

O comércio de rua vai abrir ao público, mas em horário reduzido. O atendimento será das 9h às 15h. Já na sexta-feira (5), assim como no sábado (6), o horário será das 9h às 18 horas.

O Shopping Rio Claro terá os seguintes horários neste feriado: lojas de alimentação, entretenimento e lazer das 11h às 22h. As demais lojas abrem das 13h às 19h. Para os horários do cinema a orientação é consultar a programação.

O Posto do Poupatempo, que fica anexo à Praça de Alimentação no Shopping, fica fechado no feriado (4) e atende normalmente na sexta (5) e sábado (6).

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (4), dedicado ao Corpus Christi. Na sexta-feira (5), o atendimento ao público segue normalmente. O mesmo acontece com as lotéricas de Rio Claro.

Para quem precisa ir ao supermercado a orientação é que os clientes consultem o horário de cada estabelecimento que pode variar.