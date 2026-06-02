A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza nesta quarta-feira, dia 03, uma nova ligação de esgoto na avenida 19, no bairro Saúde. O serviço tem previsão de iniciar às 7h30 e ser concluído até às 12h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho.

Durante a intervenção, o trecho da rua, entre as ruas 2 e 1, permanecerá interditado para garantir a segurança dos funcionários, motoristas e pedestres. Os motoristas encontrarão desvio à direita na rua 3, depois devem virar à esquerda na avenida 15 e depois à direita para acessar à rua 1.

O trecho da intervenção contará com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação da via ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001. O atendimento é gratuito e funciona 24h por dia.