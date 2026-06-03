Foto: Divulgação/Arquivo JC

Novos valores nas praças da região de Rio Claro foram homologados pela Artesp com base na variação do IPCA

A partir de 0h da próxima quinta-feira, dia 4 de junho, entra em vigor o reajuste nas tarifas de pedágio em todas as praças sob gestão da Eixo SP Concessionária de Rodovias. Os novos valores são uma atualização baseada na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 4,39% entre maio de 2025 e abril de 2026.

A revisão anual dos valores está prevista no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados e a continuidade dos investimentos em infraestrutura, segurança e tecnologia nas rodovias administradas. A atualização tarifária foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e publicada no Diário Oficial do Estado em 21 de maio.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Os motoristas que utilizam sistemas eletrônicos de pagamento continuam a contar com vantagens exclusivas. Além da praticidade e agilidade ao passar pelas cabines automáticas, há desconto direto de 5% na tarifa para todos os tipos de veículos equipados com tag.

Confira os novos valores do reajuste nas tarifas de pedágio na região

Rio Claro (SP-310) Km 181,5

Passeio: R$ 11,60

Motos: R$ 5,80

Itirapina (SP-310) Km 217

Passeio: R$ 7,00

Motos: R$ 3,50

Brotas (SP-225) Km 106,9

Passeio: R$ 10,00

Motos: R$ 5,00

Torrinha (SP-304) Km 255,8

Passeio: R$ 7,60

Motos: R$ 3,80

São Pedro I (SP-304) Km 183,4

Passeio: R$ 8,30

Motos: R$ 4,10

São Pedro II (SP-304) Km 215,1

Passeio: R$ 8,60

Motos: R$ 4,30

Para consultar outros valores e verificar as demais praças de pedágio da concessionária Eixo SP acesse a tabela oficial divulgada pela concessionária CLICANDO AQUI.