Matriz de São João Batista. Foto: Arquivo JC

Tradicional comemoração do padroeiro terá 12 dias de quermesse na Praça da Liberdade, telões para jogos e foco beneficente

A tradicional festa de São João Batista em Rio Claro começa oficialmente neste sábado, dia 6 de junho, a partir das 19 horas. A comemoração dedicada ao padroeiro do município contará com 12 dias de programação festiva na Praça da Liberdade ao longo de todo o mês, estendendo-se até o dia 28 de junho. A estrutura e a logística para receber o público já estão sendo finalizadas pelos voluntários da paróquia.

Neste primeiro final de semana, a quermesse acontece no sábado (6) e no domingo (7). Nos finais de semana seguintes, o evento passa a ser realizado de sexta-feira a domingo. Também haverá festa na véspera do dia do padroeiro, terça-feira (23), e na quarta-feira (24), data em que se celebra a solenidade da Natividade de São João Batista. De acordo com a organização, todas as noites terão apresentações de música ao vivo com cantores de Rio Claro e de municípios da região, como Piracicaba e Araras.

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Estrutura, novidades e programação religiosa da festa

O cardápio gastronômico reúne mais de 50 itens tradicionais e, para este ano, inclui a novidade de batatas fritas palito nos sabores cheddar e tradicional. O recinto tem capacidade para acomodar mais de 2.500 pessoas e contará com Espaço Kids monitorado por segurança particular. Outra inovação será a instalação de televisões de 60 polegadas em cinco pontos da praça para a transmissão dos jogos do Brasil. Cerca de 300 voluntários atuam em sistema de rodízio na organização, e a meta financeira desta edição é arrecadar fundos para o resgate e reforma estrutural da Capela São Benedito, que está fechada desde dezembro.

Padre Renato Andreatto

Na parte religiosa, as celebrações contam com um tríduo preparatório nos dias 21 e 22 (às 18h) e 23 de junho (às 19h30). No dia do padroeiro, 24 de junho, serão celebradas duas missas: a primeira às 7h, seguida por um café da manhã comunitário no pátio da igreja matriz, e a segunda às 18h. O cronograma foi planejado para não coincidir com o tradicional desfile de aniversário de Rio Claro, que ocorre na mesma data na região central. As missas serão presididas pelo pároco padre Renato Andreatto, com a participação dos padres Jean, Emanuel Maria e Manolo.