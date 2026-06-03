A prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, iniciou na segunda-feira (1º de junho) a Operação Inverno 2026, ampliando as ações de proteção e acolhimento destinadas às pessoas em situação de rua durante o período de baixas temperaturas.

A iniciativa é coordenada pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, equipamento da política de assistência social que realiza busca ativa, escuta qualificada, construção de vínculos e encaminhamentos para a rede de proteção social.

Durante a Operação Inverno, diariamente as equipes realizam abordagens às pessoas em situação de rua até as 22 horas, oferecendo encaminhamento para acolhimento, alimentação, banho e pernoite. O atendimento é realizado na Avenida 5 com Rua 17, no Jardim Claret.

A população também pode colaborar informando situações que demandem atendimento pelo telefone (19) 99387-7340. A ação integra o conjunto de políticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que tem atuado de forma permanente no fortalecimento da rede socioassistencial e na garantia da proteção social às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Thiago Yamamoto, a Operação Inverno representa um compromisso da administração municipal com a dignidade humana e a proteção da vida. “O trabalho realizado pela equipe de abordagem social vai muito além do acolhimento em dias frios. Nossos profissionais constroem vínculos, orientam, encaminham e aproximam essas pessoas da rede de serviços do município. Eles colaboraram com a reconstrução de trajetórias de vida”, afirma Yamamoto, destacando que a mobilização das equipes é resultado de um planejamento antecipado da secretaria para enfrentar os períodos de frio intenso.