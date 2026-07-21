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Rio Claro registra tempo estável com predomínio de sol e temperaturas em elevação nesta terça-feira, com máxima prevista de 28°C

A previsão do tempo em Rio Claro indica que a condição de tempo estável permanece no estado de São Paulo em razão da atuação de um sistema de alta pressão, com massa de ar mais seco associada, conforme dados divulgados pelo IPMet.

Com isso, o dia começa com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens, sem registro de chuva e com temperaturas em elevação durante o período da tarde em todas as regiões paulistas.

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Temperaturas e dados da estação

De acordo com as informações fornecidas pela Estação Meteorológica do CEAPLA, do IGCE da Unesp, e pela Prefeitura Municipal de Rio Claro, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 11.7°C, enquanto a máxima prevista para esta terça-feira é de 28°C.