A formação é ministrada por Deborah e Gustavo Lunardi

A paixão pelo samba e a tradição do pavilhão ganham um importante espaço de aprendizado em Rio Claro. Estão abertas as inscrições para a Escola de Formação de Casais Mestre-Sala e Porta-Bandeira Deixa Girar, realizada na Escola de Samba Samuca, em parceria com a Estremecendo, de São Paulo.

O curso é gratuito, aberto a toda a comunidade e destinado a crianças, jovens e adultos, com inscrições para participantes a partir dos 6 anos de idade. As aulas contemplam os módulos iniciante, intermediário e avançado, permitindo que alunos de diferentes níveis desenvolvam ou aperfeiçoem sua técnica.

A formação é ministrada por Deborah e Gustavo Lunardi, primeiro casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Samuca, além da participação de renomados mestres-salas e porta-bandeiras que atuam nas principais escolas de samba da capital paulista, proporcionando aos alunos uma experiência única de aprendizado com profissionais de destaque no Carnaval.

Segundo a escola, mais do que ensinar os movimentos da dança, a Escola de Formação Deixa Girar tem como objetivo preservar e fortalecer uma das mais importantes tradições do samba, formando novos casais e incentivando a cultura carnavalesca por meio da educação, disciplina e respeito ao pavilhão.

Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 99247-2946 até o dia 30 de julho. As aulas terão início no dia 1º de agosto, a partir das 14h, na Avenida 9, 1200, na Boa Morte, em Rio Claro.