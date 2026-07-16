A exposição da Gurgel no Museu Histórico tem registros sobre a história da empresa, fotografias raras e muito mais!

Mostra em memória de Amaral Gurgel agora integra permanentemente o patrimônio cultural da cidade com objetos e maquetes

A Exposição Gurgel em Rio Claro, que celebra a memória de Amaral Gurgel, passa a ser um acervo permanente. A mostra estará sempre disponível para visitação no Museu Histórico de Rio Claro.

Essa exposição, que já havia sido apresentada, narra uma parte significativa da história da empresa. Ela oferece um olhar detalhado sobre o legado do engenheiro.

No acervo, os visitantes podem encontrar diversos objetos, maquetes e fotos. Esses itens ilustram a trajetória da marca Gurgel e de seu fundador.

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Permanência da mostra no museu

A iniciativa de tornar a exposição permanente reforça o compromisso do Museu Histórico de Rio Claro em preservar a memória e a relevância de personalidades e empresas que marcaram a história local e nacional.