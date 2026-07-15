Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Ipeúna

Paróquia Nossa Senhora da Conceição realiza festividades por semanas com missas, procissão e quermesse

A 136ª Festa de São Sebastião em Ipeúna tem início nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30, na Capela Menino Jesus, em Ipeúna, com o tríduo em louvor ao santo. Segundo a paróquia, não haverá missa às 6h da manhã neste dia. O segundo dia do tríduo acontece na sexta-feira (17), também às 19h30, na Capela Aparecida.

Já no sábado (18), a partir das 18h, na igreja Matriz, está marcado o terceiro dia de tríduo e a missa de abertura da 136ª Festa de São Sebastião. Logo após o rito, haverá o início da tradicional quermesse com música ao vivo no salão paroquial.

No domingo (19), a partir das 10h, também na Matriz, acontece missa e procissão em louvor a São Sebastião. Em seguida, haverá almoço por porção no salão paroquial. Haverá missa às 19h, na Capela Aparecida, normalmente.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Programação adicional

No sábado, dia 25 de julho, a programação continua com a missa em ação de graças aos agricultores, marcada para as 18h. Em seguida, haverá uma quermesse com música ao vivo e diversas delícias tradicionais.

Já no domingo, dia 26 de julho, a missa será realizada a partir das 10h, na Matriz, em louvor a São Cristóvão. Após a celebração, haverá carreata e benção dos veículos.

No salão paroquial, os participantes poderão desfrutar de almoço por porções. Em seguida, acontecem os tradicionais leilões da cidade: o de prendas, às 12h, e o de gado, às 15h.

Local

A Igreja Matriz de Ipeúna fica na Praça Vicente Barbosa, na Rua 2, no Centro da cidade. Mais informações pelo telefone (19) 3576-1398 ou nas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Ipeúna.