Banda Monallizza fará tributo ao cantor Tim Maia

Tradicional Festa da Cidade acontece no pátio da Aspacer para toda família

Santa Gertrudes celebra 78 anos de emancipação político-administrativa no dia 16 de agosto. Como de costume, a tradicional Festa da Cidade Santa Gertrudes agita moradores do município e da região.

O evento oferece muitas opções gastronômicas, estrutura para toda a família e diversas atrações musicais, prometendo movimentar a cidade.

A programação tem início nos dias 25 e 26 de julho, com a 6ª edição do ASA Fest Modelismo. As atividades ocorrerão na Rodovia Constantine Peruchi, KM169, com voos de aeromodelos a partir das 8h. No sábado, 26 de julho, haverá show com Alabama a partir das 12h.

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O “Baile da Cidade” será realizado em 1º de agosto, a partir das 21h. O evento acontece no salão da Aspacer, com shows de Kalu e os Bambas e banda Mídia.

Programação musical e eventos

No dia 7 de agosto, a Noite Gospel terá a apresentação do Pr. Jonas Rodrigues a partir das 18h. Os shows ocorrem no pátio da Aspacer.

Em 8 de agosto, sábado, a banda Monallizza faz um tributo a Tim Maia. A festa começa a partir das 18h, prometendo relembrar grandes sucessos.

Dia 9 de agosto é a vez da Tarde Sertaneja, a partir das 13h, seguida pelo show de Bruna Viola, a partir das 20h. Em 14 de agosto, haverá um show católico com Dunga, começando às 19h.

No sábado, 15 de agosto, a Tarde do Samba inicia às 14h30, com o grupo Samba D’Aninha subindo ao palco às 22h.

No dia da cidade, 16 de agosto, a missa de ação de graças será às 9h30, na igreja matriz. O hasteamento das bandeiras, com a Corporação Musical “Augusto Trambaiolli”, ocorre às 10h30, na prefeitura.

À tarde, a partir das 14h30, uma tarde sertaneja agita o pátio da Aspacer. A celebração dos 78 anos segue à noite, com show de Bruno e Barreto, com abertura de Everton Agus.

A Tarde do Rock acontece em 22 de agosto, no mesmo espaço da festa, a partir das 13h. À noite, às 22h, o público poderá curtir um show com Legião Urbana Cover.

Em 23 de agosto, das 8h às 17h, ocorre o Encontro de Carros Antigos no Parque Ruy Raphael da Rocha, com show de Playmohits 80, às 11h. No Pátio da Aspacer, Di Ferrero encerra o domingo a partir das 20h.