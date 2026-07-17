Diaulas Ullysses é Cineasta, vídeomaker, roteirista, radialista, cineclubista, produtor, professor de audiovisual e pesquisador independente de cinema

Atividade gratuita ensina a criar filmes com smartphone no Centro Cultural Roberto Palmari

Estão abertas as inscrições gratuitas para a oficina Cine Celular, que será ministrada em Rio Claro. A atividade acontece na sala de cinema do Centro Cultural na quarta-feira, dia 22, das 8 horas ao meio-dia. Será uma ação teórica e prática voltada ao uso do celular como ferramenta de criação artística, explorando o universo do cinema de forma simples e direta.

Para fazer a inscrição, é preciso acessar o formulário disponível no site da prefeitura. No portal rioclaro.sp.gov.br, na aba ‘Secretarias’, clique em ‘Cultura’. À esquerda da página da Secretaria de Cultura, selecione ‘Inscrição Oficina Ponto MIS Julho – Cine Celular’. Quem preferir também pode acessar o link direto para o formulário clicando aqui.

O Centro Cultural Roberto Palmari está localizado na R. 2, número 2880, na Vila Operaria. Foto: Divulgação/PMRC

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Ao final da oficina, haverá entrega de certificados aos participantes.

Durante a atividade, os alunos vão mergulhar na estética cinematográfica e desenvolver um olhar crítico sobre a produção audiovisual. Eles ganharão autonomia para criar e filmar suas próprias obras usando apenas o celular. Os filmes produzidos serão exibidos e debatidos após a conclusão do curso.

Diaulas Ullysses comanda a oficina

A oficina Cine Celular será comandada por Diaulas Ullysses. Ele é um multifacetado artista do audiovisual, pesquisador e produtor radicado no Grande ABC Paulista. Sua atuação transita entre a prática cinematográfica e a preservação da memória cultural brasileira.

Além de sua ampla formação acadêmica, Ullysses também é um realizador. Sua trajetória é marcada por produções premiadas e pelo desenvolvimento de projetos formativos em instituições públicas e privadas. Nestes projetos, ele ensina direção e produção, além de militar pela memória do cinema e pela ação cineclubista.

A iniciativa faz parte do Projeto Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som. Em Rio Claro, a atividade é fruto de uma parceria. Ela envolve a prefeitura, por intermédio da Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, por meio do MIS.