Criminosos se passaram por advogado e promotor de Justiça para enganar as vítimas e realizar transferências bancárias na terça-feira

Duas pessoas perderam quase R$ 29 mil em Rio Claro após caírem no golpe do falso advogado e de um falso promotor de Justiça. O caso de estelionato foi registrado pelas autoridades policiais nessa terça-feira no município.

Segundo o relato das vítimas, o primeiro contato com os criminosos ocorreu por meio de uma ligação telefônica. Na ocasião, um homem telefonou informando que valores financeiros relacionados a um processo judicial antigo seriam finalmente liberados.

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Como funcionou a abordagem dos criminosos

Pouco tempo depois do primeiro telefonema, outro integrante da quadrilha realizou uma videochamada com as vítimas. Durante a conversa, o golpista conseguiu convencer uma das pessoas a acessar o aplicativo bancário pelo celular e a fornecer informações confidenciais da conta corrente.

Durante a ação digital, os criminosos efetuaram diversas transferências eletrônicas que somaram R$ 14 mil diretamente da conta da primeira vítima.

Prejuízo financeiro e investigação policial

Em seguida, os estelionatários aplicaram exatamente a mesma dinâmica do golpe do falso advogado com uma familiar da vítima. Através do mesmo modus operandi, eles conseguiram retirar mais R$ 14,9 mil por meio de sucessivas transferências bancárias, totalizando o prejuízo de quase R$ 29 mil.

Após perceberem que haviam sido enganadas e que se tratava de uma fraude, as duas vítimas procuraram a delegacia de polícia da cidade para registrar a ocorrência. O caso agora será formalmente investigado pela Polícia Civil com o objetivo de identificar os responsáveis pelo crime e rastrear o destino final dos valores transferidos.