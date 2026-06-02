Foto: Câmera de Segurança

Investigação minuciosa identificou os autores do crime ocorrido na região central; cartões das vítimas foram usados para saques e empréstimo ilegal

A Polícia Civil de Rio Claro, por meio da Central de Polícia Judiciária (CPJ), esclareceu um roubo cometido na região central do município no dia 7 de janeiro deste ano. Duas vítimas, uma senhora idosa e sua filha, foram abordadas por um homem e uma mulher em via pública após realizarem saques em uma agência bancária.

Sob ameaça verbal e restrição de liberdade, as mulheres foram forçadas a caminhar pela Rua 4 até uma área residencial de pouco movimento. No local, mediante força física, as vítimas tiveram suas respectivas bolsas roubadas, enquanto um terceiro criminoso auxiliou na fuga dos comparsas utilizando um veículo Jeep/Compass.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Prejuízo financeiro e ação da Polícia Civil de Rio Claro

Todo o dinheiro da aposentadoria da idosa e os pertences pessoais — que consistiam em cartões bancários acompanhados de senhas, documentos diversos, dinheiro em espécie e um aparelho de telefone celular — foram levados. Posteriormente à fuga dos autores, as vítimas constataram que os cartões foram indevidamente utilizados para a realização de saques e que os criminosos fizeram um empréstimo no nome da vítima, ampliando de forma considerável os prejuízos financeiros suportados pelas mesmas.

Após uma investigação minuciosa, que envolveu a análise de imagens de câmeras de segurança, foram realizadas diligências em campo na cidade de São Paulo. Através destas ações de campo, do cruzamento de dados de inteligência, rastreamento veicular e cooperação com outras unidades policiais do interior do estado, a equipe de investigação conseguiu identificar os três autores do delito, que foram detidos pela Polícia Civil de Rio Claro. Foi apurado também que o criminoso que auxiliou na fuga possui passagem por homicídio.