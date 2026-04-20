Operações do 37º BPM/I resultaram em capturas por homicídio, estupro e diversas prisões por tráfico de drogas no fim de semana

As equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizaram uma série de ações integradas entre a noite de sexta-feira (17) e o domingo (19), resultando na prisão de diversos criminosos. A Polícia Militar efetuou a captura de quatro foragidos da Justiça em diferentes cidades da região, incluindo dois irmãos procurados por homicídio localizados no distrito de Ajapi, em Rio Claro.

Em Brotas, um homem com mandado de prisão por estupro e ameaça foi detido, enquanto em Itirapina, um indivíduo apontado como integrante de organização criminosa foi preso próximo ao pedágio após informações da Polícia Federal. Todos os capturados foram encaminhados ao Plantão Policial e permanecem à disposição do Judiciário.

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Combate ao tráfico de drogas e apreensões

Durante a Operação Impacto ADAGA XVI, a Polícia Militar desarticulou diversos pontos de venda de entorpecentes. No bairro Residencial das Flores, em Rio Claro, duas ocorrências distintas resultaram na prisão de suspeitos que realizavam entregas de drogas. No total, foram apreendidos flaconetes de cocaína e dinheiro em espécie nas imediações do bairro.

Outras ações de destaque ocorreram na Vila Nova, onde um evadido do sistema prisional foi recapturado com 108 eppendorfs de cocaína, e no bairro Mãe Preta, onde um indivíduo foi preso após tentativa de fuga. No Jardim Azul, uma denúncia anônima levou à apreensão de pinos de cocaína e maconha.

Ocorrências de destaque em Rio Claro e Corumbataí

No bairro Cervezão, a Força Tática prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo. Ele portava um revólver calibre .32 com munições. Já no bairro São José, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada após perseguição; o veículo foi devolvido ao proprietário e o autor do crime preso em flagrante.

Em Corumbataí, a PM atendeu uma ocorrência de embriaguez ao volante no centro da cidade. Um motorista colidiu contra um veículo estacionado e, após exame de médico legista confirmar o estado de ebriedade, foi ratificada a prisão em flagrante.