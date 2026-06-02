Ações distintas da Polícia Militar resultaram na apreensão de entorpecentes, dinheiro e na captura de um procurado nos bairros Jardim das Palmeiras e Jardim Novo I

A Polícia Militar realizou a prisão de dois homens por tráfico de drogas em Rio Claro em ocorrências distintas registradas na tarde de segunda-feira (01). As ações resultaram na apreensão de porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares, além do cumprimento de um mandado de prisão que estava em aberto contra um dos suspeitos.

No Jardim das Palmeiras, a equipe em patrulhamento de rotina realizou a abordagem de um veículo. Durante a fiscalização, os policiais encontraram dinheiro trocado, porções de entorpecentes e três aparelhos celulares. Ao consultar os sistemas policiais, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor.

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Apreensões e encaminhamento ao Plantão Policial

No total da primeira ocorrência, foram apreendidos R$ 1.127 em espécie, 17 porções de droga, 19 eppendorfs contendo entorpecentes e os celulares utilizados pelo investigado. O homem foi levado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas em Rio Claro e o cumprimento do mandado foram confirmados. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.

A outra prisão por tráfico de drogas em Rio Claro ocorreu no bairro Jardim Novo I. Um homem foi abordado pela Polícia Militar em atitude suspeita próximo a um veículo. Segundo os policiais, foram encontradas porções de drogas com o suspeito e outra parte escondida embaixo do automóvel.

Nesta segunda ação, os agentes apreenderam nove porções de “dry” (variação de maconha), 54 porções de maconha e R$ 330 em dinheiro. As substâncias recolhidas passaram por perícia técnica, que confirmou a natureza ilícita dos materiais. Durante o interrogatório, o suspeito optou por permanecer em silêncio. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial e o homem foi encaminhado ao setor carcerário.