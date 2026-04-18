Colisão envolvendo dois carros e um caminhão na SP-191 mobilizou equipes de resgate na madrugada dessa sexta-feira (17)

Um acidente na Rodovia Wilson Finardi (SP-191) mobilizou equipes de socorro na madrugada dessa sexta-feira (17), no quilômetro 85, em Ipeúna. A colisão envolveu dois veículos de passeio e um caminhão, resultando em três pessoas feridas e uma ilesa.

De acordo com o registro da ocorrência, um dos automóveis trafegava pela via quando tentou realizar uma ultrapassagem sobre um caminhão. Ao acessar a pista contrária para concluir a manobra, o condutor acabou colidindo frontalmente com o segundo veículo de passeio que vinha no sentido oposto.

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Dinâmica da colisão e vítimas

Após o impacto inicial entre os carros, o segundo veículo de passeio perdeu o controle, rodou na pista e atingiu um semirreboque que transitava na rodovia. O fluxo de veículos no trecho da Rodovia Wilson Finardi precisou de atenção dos motoristas durante o atendimento das vítimas.

Ao todo, quatro pessoas foram resgatadas pelas equipes de emergência. O balanço aponta que uma pessoa saiu ilesa, duas sofreram ferimentos leves e uma quarta vítima foi socorrida em estado moderado. Não houve registro de fatalidades no local.