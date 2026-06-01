Rodovia Wilson Finardi (SP-191). Foto: Divulgação

Obra na rodovia SP-191 amplia segurança viária, melhora a logística regional e fortalece a ligação entre a Anhanguera e a Washington Luís

O Governo de SP entrega nesta terça-feira (2) mais um trecho da duplicação da rodovia SP-191, entre os municípios de Araras e Rio Claro. O empreendimento, realizado pela concessionária Arteris Intervias, recebeu R$ 169 milhões em investimentos.

A obra contemplou a modernização de 17,5 quilômetros da pista, entre os km 52 e 70. Os motoristas que utilizam o trecho contarão com mais fluidez e infraestrutura atualizada a partir desta semana.

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Investimentos e melhorias na duplicação da rodovia SP-191

Além da nova pista, os trabalhos no local incluíram a implantação de um novo dispositivo de retorno em desnível no km 57. O projeto também viabilizou a construção de pontes de concreto e a execução de melhorias de segurança viária em toda a extensão do trecho.

A modernização da duplicação da rodovia SP-191 amplia a capacidade operacional de uma ligação estratégica entre a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Rodovia Washington Luís (SP-310), corredores fundamentais para o escoamento da produção e circulação de mercadorias no interior paulista.