Como parte do projeto, a concessionária também se comprometeu a realizar a manutenção da estrada revitalizada na Feena

Obras na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade usam asfalto reciclado e restauram áreas estratégicas para a biodiversidade e o abastecimento de água de Rio Claro

A Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, iniciou nesta semana as obras de revitalização da Feena em Rio Claro, abrangendo a principal estrada da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade e a recuperação ambiental de áreas estratégicas da Unidade de Conservação.

Essas ações são realizadas pela concessionária Via Appia como obrigação de compensação ambiental, devido às obras do Trecho Norte do Rodoanel. A concessionária também se comprometeu a realizar a manutenção da estrada revitalizada.

Projeto também realiza restauração ecológica em área responsável por cerca de 40% da água que abastece Rio Claro

A revitalização abrange aproximadamente dois quilômetros da estrada principal, utilizada por visitantes, equipes de manejo, fiscalização e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação.

As obras empregam RAP (Pavimento Asfáltico Reciclado), uma solução sustentável que reutiliza material de antigas pavimentações. Essa prática reduz impactos ambientais e o desperdício de resíduos da construção civil.

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Melhorias no sistema de drenagem da estrada também estão sendo realizadas para aprimorar o escoamento da água da chuva e ampliar a durabilidade da via.

O cronograma da revitalização foi dividido em etapas. Iniciou-se com o transporte dos materiais, seguido pelo espalhamento, aplicação e compactação do pavimento reciclado. A fase final inclui a limpeza e o acabamento da via, com previsão de conclusão em setembro.

Fundação Florestal inicia revitalização da principal estrada histórica de visitação da Floresta Estadual ‘Edmundo Navarro de Andrade’ com material reciclado

Benefícios para a floresta e o meio ambiente

Rodrigo Levkovicz, diretor executivo da Fundação Florestal, afirma que o projeto “fortalece a infraestrutura da Feena com uma solução mais sustentável para a estrada e amplia as condições de acesso e operação da Unidade de Conservação, fundamentais para as ações de manejo, fiscalização e proteção ambiental”.

Além das melhorias na infraestrutura viária, as ações da concessionária também contemplam a restauração ecológica de cerca de 40 hectares em diferentes áreas da Feena.

As iniciativas incluem a retirada gradual de espécies exóticas, o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica e ações de enriquecimento ambiental. O objetivo é acelerar a regeneração da vegetação, fortalecer a proteção das nascentes, conservar o solo e ampliar a biodiversidade local.

É importante ressaltar que as intervenções de restauração acontecem em uma região responsável por aproximadamente 40% da água que abastece Rio Claro.

Simone Clélia, gestora da Fundação Florestal na Feena, destaca que “esse trabalho permite recuperar áreas importantes da floresta com espécies nativas e melhorar a qualidade ambiental da Unidade como um todo. A retirada das espécies exóticas e o enriquecimento da vegetação ajudam a fortalecer as nascentes e criar condições mais favoráveis para a biodiversidade local”.