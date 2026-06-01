Obras na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade usam asfalto reciclado e restauram áreas estratégicas para a biodiversidade e o abastecimento de água de Rio Claro
A Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, iniciou nesta semana as obras de revitalização da Feena em Rio Claro, abrangendo a principal estrada da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade e a recuperação ambiental de áreas estratégicas da Unidade de Conservação.
Essas ações são realizadas pela concessionária Via Appia como obrigação de compensação ambiental, devido às obras do Trecho Norte do Rodoanel. A concessionária também se comprometeu a realizar a manutenção da estrada revitalizada.
A revitalização abrange aproximadamente dois quilômetros da estrada principal, utilizada por visitantes, equipes de manejo, fiscalização e monitoramento ambiental da Unidade de Conservação.
As obras empregam RAP (Pavimento Asfáltico Reciclado), uma solução sustentável que reutiliza material de antigas pavimentações. Essa prática reduz impactos ambientais e o desperdício de resíduos da construção civil.
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Melhorias no sistema de drenagem da estrada também estão sendo realizadas para aprimorar o escoamento da água da chuva e ampliar a durabilidade da via.
O cronograma da revitalização foi dividido em etapas. Iniciou-se com o transporte dos materiais, seguido pelo espalhamento, aplicação e compactação do pavimento reciclado. A fase final inclui a limpeza e o acabamento da via, com previsão de conclusão em setembro.
Benefícios para a floresta e o meio ambiente
Rodrigo Levkovicz, diretor executivo da Fundação Florestal, afirma que o projeto “fortalece a infraestrutura da Feena com uma solução mais sustentável para a estrada e amplia as condições de acesso e operação da Unidade de Conservação, fundamentais para as ações de manejo, fiscalização e proteção ambiental”.
Além das melhorias na infraestrutura viária, as ações da concessionária também contemplam a restauração ecológica de cerca de 40 hectares em diferentes áreas da Feena.
As iniciativas incluem a retirada gradual de espécies exóticas, o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica e ações de enriquecimento ambiental. O objetivo é acelerar a regeneração da vegetação, fortalecer a proteção das nascentes, conservar o solo e ampliar a biodiversidade local.
É importante ressaltar que as intervenções de restauração acontecem em uma região responsável por aproximadamente 40% da água que abastece Rio Claro.
Simone Clélia, gestora da Fundação Florestal na Feena, destaca que “esse trabalho permite recuperar áreas importantes da floresta com espécies nativas e melhorar a qualidade ambiental da Unidade como um todo. A retirada das espécies exóticas e o enriquecimento da vegetação ajudam a fortalecer as nascentes e criar condições mais favoráveis para a biodiversidade local”.