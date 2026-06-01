Comunidade se une para conscientizar moradores sobre descarte incorreto de resíduos sólidos e cobrar fiscalização pública

A região dos bairros Bonsucesso e Novo Wenzel, em Rio Claro, será palco de uma mobilização para promover a conscientização ambiental e combater o descarte irregular de lixo. Organizada pelo Núcleo ArteVida em parceria com a Cooperativa Cidade Azul e demais entidades locais, a 4ª Caminhada Ecológica acontece nesta quarta-feira, dia 3 de junho, antecedendo as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente. A iniciativa busca atrair a atenção da comunidade e do poder público para o problema crônico de resíduos espalhados por áreas públicas e terrenos dessas localidades.

Ana Maria Helmeister, integrante da diretoria do Núcleo ArteVida, relatou que atua na comunidade há mais de 20 anos e aponta que o crescimento populacional não foi acompanhado pela estrutura necessária de atendimento da demanda. De acordo com ela, o cenário de descarte irregular de lixo na entrada do bairro e em locais próximos aos rios prejudica o bem-estar social. Além de cobrar a conscientização da vizinhança, ela ressalta a urgência de uma participação mais ativa do município em relação à infraestrutura e fiscalização.

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Coleta seletiva e serviços de gestão de resíduos em Rio Claro

A educadora ambiental da Cooperativa Cidade Azul, Jéssica Minillo, explicou que o município possui diretrizes estabelecidas e serviços voltados à gestão de resíduos sólidos, incluindo o programa de cata-bagulho e cronograma de coleta seletiva semanal nos bairros. No Bonsucesso e Novo Wenzel, a coleta de recicláveis por parte da cooperativa é realizada às quartas-feiras. Jéssica apontou a necessidade de intensificar as ações de educação ambiental e fiscalização, alertando que o descarte incorreto de resíduos sólidos impacta diretamente a saúde pública local.

Por sua vez, Ana Maria Helmeister mencionou que a falta de regularidade em períodos anteriores prejudicou a adesão dos moradores, reforçando que a implantação de um Ecoponto na região é uma demanda comunitária de mais de dez anos. Ela destacou também que o serviço de cata-bagulho está agendado para passar no bairro nesta terça-feira, dia 2 de junho, na parte da manhã, e orientou os moradores a disponibilizarem os materiais logo cedo para evitar que fiquem retidos nas vias.

Detalhes sobre a 4ª Caminhada Ecológica

A concentração para a caminhada ecológica terá início às 9h desta quarta-feira (3), partindo da Rua 14, onde fica localizada a quadra do Núcleo ArteVida. O trajeto incluirá a praça central do Bonsucesso, passando por diferentes pontos da comunidade, onde haverá integração com equipes da creche local, da ADRA, das escolas estaduais Professor Luís Martins e Professora Celeste Calil, com encerramento previsto no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). As organizadoras convidaram toda a população local a participar das atividades e a colaborar com a preservação ambiental denunciando descartes irregulares de grandes proporções cometidos por empresas ou caçambas.