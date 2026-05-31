Celebrado hoje, 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco chama a atenção para os impactos do tabagismo na saúde e reforça a importância da prevenção. Considerado uma das principais causas evitáveis de doenças e mortes no mundo, o hábito de fumar está diretamente relacionado ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Os números registrados pelo CECAN – Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba ajudam a dimensionar essa realidade. Somente em 2025, cerca de 1.200 pacientes passaram por tratamento oncológico na unidade. Desse total, 122 apresentam câncer de pulmão, o que representa mais de 10% dos atendimentos realizados pelo serviço.

O CECAN destaca que o tabagismo aumenta significativamente os riscos de câncer de pulmão, boca, laringe, esôfago, bexiga, pâncreas, rim e colo do útero, além de contribuir para doenças cardiovasculares e respiratórias. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão estão associadas ao consumo de tabaco.

Além do cigarro convencional, os dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes, também preocupam especialistas. Apesar de muitas vezes serem apresentados como alternativas menos nocivas, eles contêm nicotina e outras substâncias tóxicas que podem causar dependência e provocar danos à saúde.

De acordo com o médico oncologista do CECAN, Fernando Medina, abandonar o cigarro traz benefícios em qualquer fase da vida. “Parar de fumar reduz de forma importante os riscos de desenvolvimento de câncer e de outras doenças graves. O organismo começa a responder rapidamente após a interrupção do tabagismo, e os benefícios aumentam progressivamente ao longo dos anos”, destaca.